Maia deve sair do DEM e seu futuro político é uma incógnita

A possível derrota de Baleia Rossi na disputa da Presidência da Câmara com a retirada do apoio até de seu partido, o DEM, deve levar Rodrigo Maia a abandonar a sigla. O futuro político de Maia depois de uma derrota desse porte -se Arthur Lira vencer- é incerto edit

247 - A liderança política do Congresso Nacional, de todos os espectros políticos, avalia que Rodrigo Maia deve deixar o DEM, depois de ver seu partido abandoná-lo na disputa da Presidência da Câmara, que acontece nesta segunda-feira (1). O futuro do político carioca, conhecido como Botafogo, é tido como incerto, informa o Painel da Folha de S.Paulo .

Segundo os colunistas da seção da Folha, os líderes congressuais avaliam que o fato de o ainda presidente da Câmara não ter conseguido sequer manter seu partido no bloco de apoio a Baleia Rossi reservará a ele um “futuro político sem prestígio a Maia”.

Além do enfraquecimento de Maia, o DEM também sai abalado do processo eleitoral, “segundo análise de políticos experientes”, informa ainda o Painel. O presidente da sigla, ACM Neto (BA), é visto como traidor no bloco de Baleia.

Um sintoma do clima de derrota que cerca Maia, segundo as jornalistas da Folha é a constatação de “certa instabilidade emocional no político”. O presidente da Câmara isolou-se e “cortou relações com antigos amigos e colegas, bloqueando alguns deles em aplicativos de mensagens”.

O conhecimento liberta. Saiba mais