Maioria absoluta dos brasileiros sabe que Lula é o pai dos programas sociais

247 – Uma pesquisa publicada chamada "A cara da Democracia", publicada pelo jornal O Globo, revela que 55% dos brasileiros apontam o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva como responsável pela criação do Bolsa Família. "Quando questionados sobre quem criou o Bolsa Família, 55% dos eleitores afirmam ter sido Lula, seguido por Fernando Henrique (10%), Bolsonaro (4%) e Dilma (2%). Um quarto da população (26%) diz não saber, número que revela um desconhecimento, ou esquecimento, mais acentuado do programa criado por Medida Provisória em 2003", aponta a reportagem .

Ainda que 74% atribuam a Jair Bolsonaro a criação do Auxílio Brasil, que foi o Bolsa Família com nome alterado, a grande maioria sabe que se trata de um programa de Lula, com marca alterada – o que reduz o potencial eleitoral de Jair Bolsonaro. "O Auxílio Brasil é visto pelo governo como um grande desafio de comunicação política para convencer milhões de beneficiários de que o Bolsa Família, após quase duas décadas e fortemente vinculado aos governos do PT, mudou de nome", aponta ainda a reportagem. Segundo a mesma pesquisa, 88% dos entrevistados apoiam o Bolsa Família, e 85%, o Auxílio Brasil.

