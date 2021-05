Manifestações contra Bolsonaro ocorrem em mais de 200 locais no Brasil e no exterior

Os protestos contra Jair Bolsonaro acontecem neste sábado (29) em mais de 200 cidades em todas as regiões do País. Atos também estão marcados na Europa, nos EUA e em países da América do Sul como o Uruguai. Confira a lista completa edit

247 - Os protestos contra Jair Bolsonaro acontecem neste sábado (29) em mais de 200 cidades em todas as regiões do País, que sofre pela estagnação econômica, perda de direitos sociais e mau gerenciamento da pandemia do coronavírus pelo governo, com lentidão na vacinação, falta de doses e colapso em várias unidades hospitalares.

Enquanto o País amarga o terceiro lugar no ranking global de casos da Covid-19 (16,3 milhões) e o segundo em mortes (459 mil), o governo Bolsonaro foi ao Supremo Tribunal Federal contra lockdown e toque de recolher. Mais uma vez demonstrou desprezo pela ciência e pelas milhares de vidas que ainda podem ser perdidas com a pandemia.

Confira a lista dos locais publicada pelo Jornal GGN

Norte

AC – Rio Branco – Arena Acreana | 15h

AC – Rio Branco – Palácio Rio Branco | 17h

AM – Manaus – Praça da Saudade | 16h

AP – Macapá – Praça da Bandeira | 16h

PA – Abaetetuba – Praça do Barco | 15h

PA – Altamira – Concentração na Equatorial Energia | 8h

PA – Belém – Praça da República | 8h

PA – Cametá – Praça das Mercês | 8h

PA – Castanhal – Praça Estrela | 16h

PA – Marabá – Em frente ao Centro de Convenções | 8h

PA – Parauapebas – Rua do Comércio (Bambuzal) | 08h

PA – Santarém – Praça de Eventos | 17h30

TO – Araguaina – Praça das Bandeiras | 16h

TO – Palmas – Av. Juscelino Kubitschek – em frente ao Palácio Araguaia | 9h

RO – Guajará-Mirim – Parque Circuito | 9h30

RO – Porto Velho – Em frente à praça da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré | 8h

Nordeste

AL – Delmiro Gouveia – Câmara dos Vereadores | 9h

AL – Maceió – Praça Centenário (carro, moto ou a pé) | 9h

AL – Maceió – Praça dos Martírios | 9h

AL – Maceió – Monumento a República (carreata) | 15h

BA – Feira de Santana – Em frente a Prefeitura | 9h

BA – Ilhéus – Praça Caiuru | 9h

BA – Salvador – Largo do Campo Grande | 10h

CE – Fortaleza – Carreata Arena Castelão | 15h

CE – Fortaleza – Praça da Gentilândia | 15h30

CE – Juazeiro do Norte – Praça da Prefeitura | 8h

MA – Caxias – Praça da Matriz | 8h30

MA – Imperatriz – Praça de Fátima | 9h

MA – Santa Inês – Praça das Laranjeiras | 9h

MA – São Luís – Praça Deodoro até a Praça Maria Aragão | 9h

PB – Campina Grande – Praça da Bandeira | 9h

PB – João Pessoa – Carreata Praça da Independência (até Parque da Lagoa) | 9h

PB – Patos – Correios | 8h

PE – Arcoverde – Bicicletada Concentração na Estação da Cultura | 9h

PE – Recife – Praça do Derby | 9 h

PE – Caruaru – Centro | 9h

PE – Garanhuns – Centro | 9h

PI – Teresina – Praça Rio Branco | 8h

RN – Mossoró – Praça Cícero Dias | 16h

RN – Natal – Em frente ao Midway Mall | 15h

SE – Aracaju – Praça de Eventos entre os Mercados | 8h

SE – Itabaiana – Carreata com concentração no Calçadão Airton Teles | 16h

Centro-Oeste

DF – Brasília – Carreata Palácio do Buriti (até a Esplanada) | 8h30

DF – Brasília – Museu Nacional | 9h

GO – Catalão – Praça Marca Tempo | 8h

GO – Cidade de Goiás – Carreata saindo da Praça do Chafariz | 9h30

GO – Jataí – Praça Tenente Diomar Menezes | 9h

GO – Goiânia – Praça Cívica | 9h

MS – Aquidauana – Praça dos Estudantes | 9h

MS – Bonito – Praça da Liberdade | 9h

MS – Campo Grande – em frente a UFMS | 8h

MS – Corumbá – Centro – 9h

MS – Dourados – 9h

MS – Três Lagoas – Praça Ramez | 9h

MT – Cuiabá – Carreata saindo da UFMT | 9h

MT – Cuiabá – Praça Alencastro | 15h

MT – Rondonópolis – Panfletaço Praça do Centro | 9h

Sudeste

ES – Alegre – Praça Seis de Janeiro | 15h

ES – Aracruz – Praça do Sauê | 9h

ES – Guarapari – Praça da Itapemirim | 15h

ES – Itapemirim – Praça de Itaoca | 15h

ES – Marataízes – Rotatória da barra | 9h

SP – Piuma – Praça da Prefeitura | 15h

ES – Vitória – UFES | 15h

MG – Alfenas – Praça Getúlio Vargas | 15h

MG – Bambuí – Entrada da Cidade | 16h

MG – Barbacena – Praça da Matriz | 10h

MG – Belo Horizonte – Praça da Liberdade | 10h

MG – Caratinga – Praça da Estação | 15h

MG – Divinópolis – Rua São Paulo com Primeiro de Junho | 9h

MG – Esmeraldas – Posto do Trevo | 14h

MG – Formiga – Praia Popular | 10h

MG – Governador Valadares – Praça dos Pioneiros | 9h

MG – Ipatinga – Praça Primeiro de Maio | 10h

MG – Itabirito – Em frente à Prefeitura | 8h

MG – Itajubá – Praça Theomiro Santiago | 10h

MG – Itaúna – Praça da Matriz – 10h

MG – João Monlevade – Câmara Municipal | 9h

MG – Juiz de Fora – Parque Halfeld | 10h30

MG – Lafaiete – Praça Barão de Queluz | 9h

MG – Leopoldina – Praça José Pires, viaduto do Bela Vista | 10h

MG – Mariana – Praça da Sé | 9h

MG – Mariana – Terminal Turístico | 9h

MG – Montes Claros – Praça Dr. João Alves | 9h

MG – Muriaé – Parque de Exposições | 10h

MG – Nova Lima – Praça da Matriz | 8h

MG – Ouro Branco – Posto Ipiranga IFMG | 10h

MG – Ouro Preto – Praça Tiradentes | 10h

MG – Passos – Praça do Rosário | 14h

MG – Poços de Caldas – Parque José Afonso Junqueira | 15h

MG – Pouso Alegre – Praça da Catedral | 10h

MG – São Sebastião do Paraíso – Expar | 10h30

MG – São João Del Rei – Teatro Municipal | 10h

MG – São José da Barra – Hidrelétrica de Furnas | 17h

MG – Teófilo Otoni – Praça Tiradentes | 9h

MG – Uberaba – Praça Rui Barbosa | 11h

MG – Uberlândia – Praça Ismene Mendes | 10h

MG – Varginha – Praça do ET | 10h

MG – Viçosa – 4 Pilastras | 9h30

RJ – Angra – Praça do Papão (Centro) | 9h

RJ – Barra Mansa – Rua do Lazer | 9h

RJ – Belford Roxo – Praça do Centro | 9h

RJ – Campos – Praça São Salvador | 10h

RJ – Macaé – Praça Veríssimo de Melo | 9h30

RJ – Miracema – Posto Confiança | 15h

RJ – Nova Iguaçu – Praça Direitos Humanos/ Via Light | 9h

RJ – Nova Friburgo – Centro de Turismo na Praça Getúlio Vargas | 16h

RJ – Osório – Praça da Matriz | 15h

RJ – Petrópolis – Praça da Inconfidência | 11h

RJ – Rio das Ostras – Feira Livre da Ânconra | 9h

RJ – Rio de Janeiro – Monumento Zumbi dos Palmares | 10h

RJ – Santo Antônio de Pádua – Centro | 10h

RJ – Teresópolis – Escola Sakura Ermitage | 9h30

RJ – Volta Redonda – Praça Juarez Antunes | 16h30

SP – Arujá – Avenida Amazonas | 14h

SP – Assis – Em frente ao Homem de Lata (Av. Rui Barbosa) | 10h

SP – Botucatu – Largo da da Igreja São José | 10h

SP – Campinas – Largo do Rosário | 10h

SP – Guaratinguetá – Em frente a FEG/UNESP | 10h30

SP – Ilha Bela – Praça da Mangueira (em frente ao colégio ACEI) | 9h

SP – Indaiatuba – Rua João Martini (esquina Av. Ário Barnabé) | 14h

SP – Itanhaém – Calçadão Itanhaém | 16h

SP – Itapetininga – Fórum | 15h30

SP – Jacareí – Pátio dos Trilhos | 10h

SP – Limeira – Praça Toledo de Barros | 9h

SP – Marília – Ilha ao lado da Galeria Atenas | 10h

SP – Peruíbe – Faixaço na Passarela em frente ao kartódromo ao lado da Faculdade Peruíbe | 14h

SP – Piracaia – Praça do Rosário |15h

SP – Piracicaba – Praça José Bonifácio | 9h

SP – Poá – Praça Santo Antônio | 13h

SP – Praia Grande – Quadradão do Quietude | 11h

SP – Praia Grande – Estátua Yemanjá | 13h

SP – Ribeirão Preto – Estádio do Botafogo (venha de carro, moto ou de bicicleta) | 9h30

SP – Rio Preto – Praça José Marcondes | 16h

SP – Santa Barbara D’oeste – Câmara Municipal | 8h30

SP – Santos – UNIFESP | 15h

SP – Santos – Estação Cidadania | 16h

SP – São Bernardo do Campo – Paço Municipal de SBC | 10h

SP – São Carlos – Centro + vários pontos de concentração |

SP – São José dos Campos – Praça Afonso Pena | 10h

SP – São José dos Campos – Rodovia Carvalho Pinto | 9h

SP – São Paulo – MASP | 16h

SP – São Roque – Carreata Concentração na Brasital | 9h

SP – Sorocaba – Praça Coronel Fernando Prestes | 10h

SP – Taubaté – Praça Dom Epaminondas | 10h

SP – Ubatuba – Trevo do Caiçara – Centro | 16h

SP – Vinhedo – Praça Santana | 8h

Sul

PR – Cascavel – Calçadão Av. Brasil | 10h

PR – Curitiba – Praça Santos Andrade | 16h

PR – Londrina – Concha Acústica (Centro) | 17h

PR – Maringá – Praça Raposo Tavares | 10h

PR – Ponta Grossa – Praça Barão de Guaraúna | 16h

SC – Balneário Camboriú – Praça Tamandaré | 10h

SC – Blumenau – Praça Carlos Gomes | 10h

SC – Brusque – Esquina Getúlio Vargas com Primeiro de Maio | 9h

SC – Caçador – Em frente a IFSC | 10h

SC – Canoinhas – Praça Oswaldo de Oliveira | 15h

SC – Chapecó – Carreata EFAPI-Centro e faixaço/bandeiraço nas Sinaleiras da Avenida Getúlio Vargas | 10h

SC – Chapecó – Carreata Subida da Unochapecó | 10h

SC – Criciúma – Parque das Nações (carreata) | 9h

SC – Garopaba – Carreata Rua Álvaro Ernesto dos Santos | 15h

SC – Itajaí – Calçadão da Hercílio | 9h

SC – Jaraguá do Sul – Praça Ângelo Piazera | 9h

SC – Florianópolis – Largo da Alfândega | 10h

SC – Joinville – Praça da Bandeira | 10h

SC – Rio do Sul – Praça Ermembergo Pellizzetti | 9h

SC – São Cristóvão do Sul – Margens BR 116 | 9h30 (próximo Assentamento Filhos do Contestado)

SC – São Miguel do Oeste – Trevo da BR 282 (saída para Maravilha) | 10h

SC – Tubarão – Carreata e Bicicletada Museu Wilky Zumblick | 15h

RS – Alegrete – Calçadão | 15h

RS – Capão da Canoa – Prefeitura | 15h

RS – Caxias do Sul – Praça Dante Alighieri | 15h

RS – Gravataí – Parada 66 (Em frente ao Veterano) | 10h

RS – Ijuí – Praça dos Imigrantes | 15h

RS – Novo Hamburgo – Praça Punta Del Este | 10h

RS – Osório – Manifestação e Carreata – Praça da Matriz | 15h

RS – Passo Fundo – Praça da Mãe | 8h

RS – Pelotas – Largo do Mercado | 10h

RS – Porto Alegre – Prefeitura | 15h

RS – Rio Grande – Dr. Pio | 11h

RS – Rolante – Rua Coberta | 11h

RS – Santa Cruz do Sul – Parque da Oktoberfest | 15h

RS – Santa Maria – Praça Saldanha Marinho | 10h

RS – Santa Vitória do Palmar – Em frente ao Correio | 15h

RS – São Leopoldo – Marco Zero | 9h

RS – Taquara – Rua Coberta | 9h

RS – Tramandaí – Prefeitura | 15h

RS – Viamão – Praça da Prefeitura | 10h

RS – Xangri-lá – Prefeitura | 15h

Atos no Exterior

28M

Alemanha – Berlim – Em frente à Embaixada Brasileira Wallstrasse 57, 10197 Berlin | 13h

29M

🇧🇪 Bélgica – Bruxelas – Estação Gare Central | 15h

Espanha – Barcelona – Font de Canaletes | 19h30

Espanha – Palma de Maiorca – Plaza d’Espanha | 19h

EUA – Nova York – Union Square | 16h

França – Paris – Place de Republiqué | 17h

Holanda – Amsterdam – Dam 1 | 15h

Inglaterra – Londres – Russell Square (Marcha Kill the Bill) | 12h

Inglaterra – Oxford – City Center em frente ao Restaurante do Fernando | 13h

Portugal – Lisboa – Alameda de Dom Afonso Henriques | 17h30

Portugal – Porto – Frente ao Centro Português de Fotografia | 16h30

Portugal – Porto – Estádio do Dragão | 18h

Suíça – Zurich – Estação Principal de Zurich | 11h

Uruguay – Montevideo – Embaixada Brasileira – Bulevar General Artigas 1394 | 12h

