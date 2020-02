Marca do governo reproduz logo do partido de Bolsonaro e faz confusão nas redes

O governo federal tem utilizado uma marca bastante similar à do partido Aliança pelo Brasil, criado por Jair Bolsonaro, para celebrar seus 400 dias. A imagem foi inserida nas redes sociais de diversos órgãos e até ministérios, como o comandado por Sergio Moro. 'Fere a impessoalidade na administração pública', apontou a deputada Erika Kokay (PT-DF) edit

247 - O governo federal inseriu nas páginas das redes sociais de diversos órgãos públicos e ministérios uma marca com as cores verde e amarela e o texto '400 dias', em celebração ao período concluído nesta quarta-feira 5 por Bolsonaro na presidência da República.

A marca visual é similar à do novo partido criado por Bolsonaro, Aliança pelo Brasil, que ainda está em fase de coleta de assinaturas para ser registrado na Justiça Eleitoral.

A confusão tem sido propagada nas redes sociais, nas páginas de órgãos oficiais e ministérios do governo, a exemplo do ICMBio e do Ministério da Justiça e da Segurança Pública, de Sergio Moro. A mesma logomarca dos 400 dias foi utilizada também quando o governo completou 100 dias.

Ontem houve cerimônia no Palácio do Planalto para celebrar os 400 dias de governo, com participação de Bolsonaro e ministros, onde a marca verde e amarela foi exibida.

Para a deputada federal Erika Kokay (PT-DF), ao utilizar uma marca muito parecida com a do partido no governo, Bolsonaro 'fere a impessoalidade na administração pública' e "ainda transmite a mensagem de que a incompetência e o horror serão infinitos". "Não permitiremos!", diz ela.

Confira a reação de alguns internautas e jornalistas sobre o assunto:

Bolsonaro usa 400 dias do governo e redes oficiais para promover a logomarca do seu futuro partido, o três oitão, ferindo a impessoalidade na administração pública. Ainda transmite a mensagem de que a incompetência e o horror serão infinitos. Não permitiremos! pic.twitter.com/MSb06hBBG9 — Erika Kokay (@erikakokay) February 6, 2020





Essa mistura entre público e privado tem sido uma marca constante na gestão Bolsonaro. Não à toa o chefe da Secom não vê nada de mais em ser controlador de uma empresa que contrata diretamente com o governo. Onde foi parar o princípio da impessoalidade no trato da coisa pública? https://t.co/I1uylR8ANm February 6, 2020

A marca utilizada por pelo governo para comemorar seu 400 dias reproduz a marca do partido que Bolsonaro tenta criar.



Todas as redes sociais do governo hoje a reproduzem, inclusive a da pasta ocupada por @SF_Moro .



Eu já vi muita condenação por improbidade por bem menos. pic.twitter.com/NB4ZksJ1eA — André (@ObsoL) February 6, 2020

E esse crime de fazer propaganda do partido que nem foi criado numa instituição de meio ambiente?

Sério mesmo judiciário?

Seus 30 dias de recesso já acabaram, né? BORA trabalhar? pic.twitter.com/aLfxj76ook — O FISCAL do IBAMA (@fiscaldoibama) February 6, 2020