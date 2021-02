Mercadante cobra mobilização de todas as forças democráticas contra o golpismo bolsonarista

O ex-ministro Aloizio Mercadante manifestou posição favorável à prisão do deputado bolsonarista Daniel Silveira (PSL-RJ) e afirmou que "a defesa do estado democrático de direito exige uma urgente, ampla e unitária mobilização das forças democráticas" edit

247 - O ex-ministro da Educação Aloizio Mercadante afirmou na manhã desta quarta-feira (17) que a extrema direita está "testando, todo o tempo, os limites institucionais e avançando na militarização crescente de sua base política autoritária e obscurantista". O comentário veio após a prisão do deputado federal bolsonarista Daniel Silveira (PSL-RJ). De acordo com o ex-ministro, "a defesa do estado democrático de direito exige uma urgente, ampla e unitária mobilização das forças democráticas". A ordem para a detenção foi dada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes.

O ex-prefeito de São Paulo Fernando Haddad advertiu mais cedo que se o deputado Daniel Silveira não for cassado, “o recado para Bolsonaro avançar estará claro”.

O parlamentar bolsonarista publicou um vídeo dizendo que imaginou o ministro do STF Edson Fachin levando uma "surra". "Por mim, se vocês forem retirados daí, seja por nova nomeação, por aposentadoria, pressão popular, seja lá o que for... vocês serão presos", afirmou Silveira.

Em nota, Mercadante também lembrou que Jair Bolsonaro "defendeu o golpe contra a Presidenta Dilma elogiando explicitamente a tortura, nada aconteceu. Apoiou Trump e sua invasão ao Capitólio!".

"Ataca sistematicamente jornalista e a liberdade de imprensa. Suas milícias já ameaçaram o STF, em outras oportunidades. É preciso dar um basta a estas agressões à democracia e suas instituições. É urgente uma forte reação e sem qualquer vacilação apoiar o STF e demais instituições democráticas", acrescentou.

Que o bolsonarismo testa a cada dia o ambiente para o fechamento do regime não há dúvida. O desfecho do caso do deputado preso servirá de alerta. Se ele não tiver o mandato cassado, o recado para Bolsonaro avançar estará claro. Democracia não se negocia. — Fernando Haddad (@Haddad_Fernando) February 17, 2021

