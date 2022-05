Mercadante rebate especulações sobre eventual Ministério da Economia de Lula: "não estamos discutindo"

Apoie o 247

247 - O ex-ministro Aloizio Mercadante rebateu as especulações sobre suas supostas preferências para o cargo de ministro/a da Economia em um eventual governo Lula.

O colunista Lauro Jardim, no jornal O Globo, sugeriu que Mercadante estaria resistindo ao nome do deputado Alexandre Padilha, que promove um diálogo com a classe empresarial na campanha.

A coluna de Malu Gaspar, no mesmo jornal, chegou a divulgar, no último sábado, 6, que Mercadante seria o "novo alvo de fritura" na campanha de Lula por conta de uma suposta ambição de se tornar ministro da Economia.

Em nota, a assessoria do ex-ministro desmentiu os rumores:

"Não ganhamos as eleições, não estamos discutindo Ministérios e o ex-ministro Aloizio Mercadante não fez qualquer comentário sobre nomes para o Ministério da Economia. Qualquer especulação nesse sentido não passa de intrigas que tentam desviar o foco da grave crise do país e da força da campanha Lula".

"Mercadante segue tendo grande apreço pelo companheiro e amigo Alexandre Padilha, um grande quadro político do PT", completou.

