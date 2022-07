Michelle discursa na convenção do PL e diz que Bolsonaro "é escolhido de Deus"

Fala da esposa do ocupante do Planalto tem forte conteúdo evangélico edit

247 - Michelle abriu a convenção do PL que oficializou a candidatura de Jair Bolsonaro e do general Braga Netto a presidente e vice. O discurso dela foi de forte tom evangélico.

“Quando o [Palácio do] Planalto se fecha, eu entro com meus intercessores e oro na cadeira dele”, disse, durante o ato da convenção nacional no ginásio do Maracanãzinho, no Rio de Janeiro. “E eu declaro todos os dias: Jair Messias Bolsonaro, sê forte e corajoso, e não tema. Ele é o escolhido de Deus”.

De acordo com a última pesquisa Datafolha, Bolsonaro perde para Lula na eleição em primeiro turno. O ex-presidente tem 53% dos fotos válidos, enquanto o atual presidente tem 31%.

Lula ganha sobretudo entre as mulheres e os mais jovens.

