Ministro Marco Aurélio adia aposentadoria do STF para 12 de julho

O decano do STF justificou que quer aproveitar os últimos dias para diminuir o número de processos que ficarão em seu gabinete edit

247 - O ministro Marco Aurélio, do Supremo Tribunal Federal, ficará até 12 de julho no cargo, quando completa 75 anos, idade limite para permanecer no serviço público.

O anúncio foi feito ao presidente do STF, ministro Luiz Fux. Marco Aurélio justificou que quer aproveitar os últimos dias para diminuir o número de processos que ficarão em seu gabinete. O ministro havia anunciado que anteciparia sua aposentadoria para 5 de julho, sete dias antes da saída compulsória.

