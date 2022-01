Moraes exige que presídio informe possibilidade de exames em Roberto Jefferson

Apoie o 247

247 - O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou, nesta terça-feira (11), que o diretor da unidade prisional onde se encontra o ex-deputado federal Roberto Jefferson informe em até 24 horas a possibilidade de realização de exames de saúde. A reportagem é do portal CNN Brasil.

“Oficie-se ao Diretor da unidade prisional onde se encontra custodiado o requerente para que informe, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, acerca da possibilidade de realização, no hospital penitenciário, dos exames indicados como necessários pelos médicos do preso”, determinou.

A defesa de Jefferson pediu que ele seja transferido do Complexo Penitenciário de Gericinó, em Bangu, onde ele está preso, para o Hospital Samaritano Barra.

Roberto Jefferson está detido desde o mês de agosto de 2021, após determinação de Moraes. Ele é acusado de participar de uma suposta milícia digital que realizou ataques às instituições democráticas. A organização criminosa teria sido montada, principalmente, para as eleições de 2022.

