Moraes reage à decisão de Aras de pedir arquivamento do inquérito sobre atos antidemocráticos e retira sigilo do processo

247 - O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou a retirada do sigilo do inquérito que apura a organização de atos antidemocráticos. A decisão ocorre após o o procurador-geral da PGR, Augusto Aras, defender o arquivamento da investigação.

O inquérito apura quem organizou e financiou atos bolsonaristas exigindo a intervenção militar e a adoção de um novo AI-5.

As manifestações extremistas ocorreram no ano passado e contaram com o apoio de aliados conhecidos de Jair Bolsonaro, como Sara Winter, do deputado Daniel Silveira e o blogueiro Oswaldo Eustáquio.

"No caso dos autos, embora a necessidade de cumprimento das numerosas diligências determinadas exigisse, a princípio, a imposição de sigilo à totalidade dos autos, é certo que, diante do relatório parcial apresentado pela autoridade policial – e com vista à Procuradoria Geral da República, desde 4/01/2021 – não há necessidade de manutenção da total restrição de publicidade", informa o ministro no despacho que tirou o sigilo do inquérito.

