Possibilidade de prisão de Salles assusta o Planalto

Temor do Planalto é que o ministro do STF Alexandre de Moraes determine a prisão preventiva do ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, investigado pela suspeita de participação em um esquema ilegal de exportação de madeira

247 - A possibilidade de prisão do ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, investigado pela suspeita de participação em um esquema ilegal de exportação de madeira, vem assustando o Palácio do Planalto. O temor, de acordo com reportagem do jornalista Josias de Souza, no UOL, é que o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes determine a prisão preventiva de Salles. Moraes é relator de um dos processos contra Salles que tramitam na Corte.

Nesta sexta-feira (4), Moraes deu um prazo de cinco dias para que a Procuradoria-Geral da República (PGR) se manifeste sobre a hipótese de impor medidas cautelares ao ministro, que se recusou a entregar o telefone celular aos agentes da Polícia Federal durante a operação de que foi alvo, há duas semanas.

No despacho, Moraes ressalta que"ao ocultar seu celular e mudar o número de telefone no curso das investigações", Salles teria cometido, em tese, "em tipos penais e de improbidade administrativa, visando obstruir a aplicação da lei penal e embaraçando a investigação de organização criminosa transnacional".

