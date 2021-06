Moraes dá 5 dias para PGR se manifestar sobre afastar Salles do cargo

Do Metrópoles - O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), deu o prazo de cinco dias para a Procuradoria-geral da República (PGR) se manifestar sobre a possibilidade de afastamento do ministro Ricardo Salles do cargo. Ele é acusado de tentar atrapalhar investigações da Polícia Federal.

Na notícia-crime, a advogada pede que o ministro também tenha a prisão preventiva decretada por estar “ameaçando a colheita de provas e a aplicação da lei penal”. A solicitação foi feita no processo que investiga a atuação do ministro do Meio Ambiente e que culminou na Operação Akuanduba, autorizada por Moraes.

Os autores do pedido de afastamento de Salles usam como argumento a informação de que o ministro não entregou o aparelho de celular à Polícia Federal, mesmo que o objeto tenha sido alvo de mandado de busca e apreensão.

Conitnue lendo no Metrópoles.

Inscreva-se no canal de cortes da TV 247 e saiba mais:

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.