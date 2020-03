Moro manda fechar fronteiras com países que fecharam fronteira com Brasil

Atualmente, países que fazem fronteiras terrestres com o Brasil, como Argentina, Bolívia e Paraguai estão com suas fronteiras fechadas edit

247 - O ministro da Justiça, Sergio Moro, assinou hoje uma portaria fechando as fronteiras com os países que já haviam fechado as fronteiras com o Brasil. A informação é do Portal UOL.

Assim, estrangeiros de qualquer país que estejam viajando para países que estavam com as fronteiras fechadas não poderão sequer passar pelo território brasileiro.

O decreto trata também dos cidadãos de países que estejam com suas fronteiras fechadas. A medida vale inclusive para pontes aéreas.