Moro sobre teste positivo de Covid de Bolsonaro: só cabe desejar a ele plena recuperação

Ex-ministro de Jair Bolsonaro, Sergio Moro usou suas redes sociais nesta terça-feira (7) para prestar apoio a Jair Bolsonaro, que está contaminado com Covid-19. “Só cabe desejar a ele plena recuperação”, disse ele edit

Jair Bolsonaro admitiu nesta terça-feira (7) que testou positivo para Covid-19 e disse que o vírus “é igual chuva, todo mundo vai pegar”. Mais uma vez ele defendeu a eficácia da cloroquina. “Quase 100% de eficácia se usada no início”, afirmou ele, no momento que a comunidade médica alerta para a não eficácia do remédio e os fortes efeitos colaterais

