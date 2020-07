Mourão diz que "incidente" com Gilmar está superado e que que não se pode perder tempo com "picuinhas"

247 - O vice-presidente, general Hamilton Mourão, afirmou que o “incidente” com o ministro do Supremo Tribunal federal (STF) Gilmar Mendes está “superado” e que não se deve perder tempo com “picuinhas”. Declaração de Mourão, veio após ele ter cobrado um pedido de desculpas por parte de Gilmar, que afirmou que o Exército está se associando a um “genocídio” no tocante à gestão dos militares à frente do Ministério da Saúde no enfrentamento à pandemia da Covid-19.

“Acho que o ministro errou. Mas considero que esse incidente está superado, vida que segue. Temos coisas muito mais importantes para resolver do que ficar discutindo essas picuinhas”, disse Mourão em entrevista à Rádio Gaúcha nesta sexta-feira (17). Gilmar não pediu desculpas, mas divulgou uma nota onde afirmou que não buscou atingir a honra das Forças Armadas.

Ainda segundo Mourão, a iniciativa de Gilmar em ligar para o ministro interino da Saúde, general Eduardo Pazuello, abriu “uma ponte” para o diálogo. “O próprio ministro Gilmar Mendes tomou a iniciativa de ligar para o ministro Pazuello. O ministro Pazuello conversou com o presidente. Foi estabelecida a ponte. Como eu disse, vida que segue”, observou.

