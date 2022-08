Movimentos populares saem às ruas nesta quinta-feira em defesa de eleições livres e direitos sociais

Apoie o 247

247 - A Central de Movimentos Populares (CMP), por meio da Campanha Fora Bolsonaro, composta pelas Frente Brasil Popular e Povo Sem Medo, participará das mobilizações de rua desta quinta-feira (11) em defesa da democracia, do processo eleitoral livre e democrático, dos direitos, contra o desemprego e a fome. Pelo menos 24 capitais confirmaram protestos. De acordo com Raimundo Bonfim, coordenador nacional da CMP, "a defesa da democracia e por eleições livres está sintonizada com a defesa dos direitos, emprego, comida no prato, moradia, saúde e educação".

Em São Paulo, às 11h terá a leitura da carta às brasileiras e brasileiros em Defesa da Democracia, na Faculdade de Direito do Largo São Francisco. O documento tem mais de 800 mil assinaturas.

Jair Bolsonaro (PL) acusou sem provas o sistema eleitoral de inseguro e defendeu que as Forças Armadas participem da apuração do resultado da eleição. A oposição ao governo no Congresso Nacional alertou para a hipótese de ele tentar um golpe se for derrotado em outubro. Além das ameaças de golpe, o ocupante do Planalto deu continuidade ao congelamento de investimentos públicos e à retirada de direitos sociais e trabalhistas.

O coordenador da CMP destacou a importância da mobilização e reforçou que mais de 33 milhões de pessoas passam fome no Brasil. "A nossa população está correndo atrás de caminhão de lixo com restos de comida. Para além disso, vamos denunciar a violência política em curso no país. Não vamos aceitar os atos antidemocráticos praticados por Bolsonaro e seus apoiadores", acrescentou.

Veja abaixo os locais onde acontecerão as mobilizações:

AC:

Rio Branco: Palácio do Governo (Rio Branco), 9h

AL:

Maceió: Praça Centenário, 8h

AM:

Manaus: Praça da Saudade, 15h

AP:

Macapá: UNIFAP (Universidade Federal do Amapá), 16h30

BA:

Salvador: Praça do Campo Grande, 9h

CE:

Fortaleza: Praça da Bandeira, 9h

DF:

Brasília: Congresso Nacional, 15h

ES:

Vitória: Praça Costa Pereira, 10h

GO:

Goiânia: Praça Universitária, 17h

MA:

São Luís: Praça Deodoro, 16h

MG:

Belo Horizonte, Praça Afonso Arinos, 17h

MS:

Campo Grande: Câmara Municipal, 10h.

MT:

Cuiabá: Liceu Cuiabano, 19h.

PA:

Belém: Mercado de São Braz, 17h

PB:

Campina Grande: Praça da Bandeira, 15h

João Pessoa: Lyceu Paraibano, 14h

PE:

Recife: Rua da Aurora, 15h

PI:

Teresina: Praça Rio Branco, 8h30

PR:

Curitiba: Praça Santos Andrade, 18h30

RJ:

Rio de Janeiro: Candelária, 16h

RN:

Natal: Midway, 14h30

RO:

Porto Velho: UNIR – Avenida Presidente Dutra- Centro, 16h30

RR:

Boa vista: Maluquinha do Insikiran, 16h30

RS:

Porto Alegre: Colégio Julio de Castilhos, 8h

Porto Alegre: Direito UFRGS, 10h

Porto Alegre: Palácio Piratini, 12h

SC:

Florianópolis: Praça da Alfândega, 17h

SE:

Aracaju: Praça Getúlio Vargas. Bairro São José, 15h.

SP:

Campinas: Largo do Rosário, 10h

Santos: Praça dos Andradas, 10h

São Paulo: MASP, 17h

Ribeirão Preto: Esplanada do Teatro Pedro II, 17h

TO:

Palmas: UFT BLOCO C, 19h

