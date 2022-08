MP Eleitoral quer impugnação de candidatura de Jefferson; TSE barra fundos

O argumento: ele foi condenado no processo do mensalão, o que o tornou inelegível até dezembro de 2023. O STF ter declarado extinta sua punição em 2016 não o libera a concorrer edit

Reuters - O ministro Carlos Horbach, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), determinou nesta sexta-feira a suspensão dos repasses dos fundos eleitorais para a campanha de Roberto Jefferson (PTB), a presidente da República.

A medida, que vale até o julgamento do mérito do requerimento de registro da candidatura, foi tomada por Horbach ao examinar pedido Ministério Público Eleitoral, que pede a impugnação da candidatura.

O argumento: ele foi condenado no processo do mensalão, o que o tornou inelegível até dezembro de 2023. Nem mesmo o fato de o STF ter declarado extinta sua punição em 2016, com base em um indulto presidencial, não libera ele a concorrer. Caberá ao TSE decidir a questão.

