Não haverá 'bronca' nem 'puxão de orelha', diz Rui Costa sobre primeira reunião ministerial

247 - O ministro da Casa Civil, Rui Costa, afirmou nesta quinta-feira (5) que a primeira reunião ministerial do governo, marcada para esta sexta-feira (6), não terá tom de “bronca” nem “puxão de orelha”. Segundo ele, na ocasião, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) vai detalhar como quer que o primeiro escalão funcione.

“Não é um freio de arrumação, nem é bronca nem é puxão de orelha. É a primeira reunião. […] Ele [Lula] vai apresentar qual a expectativa dele, como ele quer que funcione, os fluxos, as prioridades, vai reforçar o entendimento do trabalho coletivo, do trabalho em equipe”, disse o ministro em entrevista à CNN Brasil.

A primeira reunião ministerial do governo Lula, marcada para começar às 9h30 desta sexta, terá entre as finalidades unificar o discurso da nova gestão e alinhar os anúncios ao Palácio do Planalto.

Na entrevista à CNN Brasil, o ministro da Casa Civil também defendeu a necessidade de uma reforma tributária.

Ao tomar posse na última quarta-feira (4/1), o vice-presidente e ministro do Desenvolvimento e da Indústria, Geraldo Alckmin (PSB), disse que a reforma é “fundamental” no atual contexto econômico do país, destaca o Metrópoles.

“Esse ano, nós queremos fazer um debate grande sobre reforma tributária, sobre um novo patamar fiscal para que a gente consiga aprovar no Congresso Nacional e fazer mais justiça fiscal, justiça tributária. No Brasil, se faz Robin Hood ao contrário, ou seja, você tira da população mais pobre e muito menos de quem é mais rico”, afirmou Rui Costa.

