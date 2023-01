"Não tratamos do dia 8. Isso está com a Justiça", diz Múcio após reunião com Lula e comandantes das Forças Armadas

Apoie o 247

247 - Em entrevista coletiva no Palácio do Planalto após a reunião com o presidente Lula (PT) e os comandantes das Forças Armadas nesta sexta-feira (20) , o ministro da Defesa, José Múcio, afirmou que não foram discutidos os atentados terroristas de bolsonaristas em Brasília no dia 8, mas sim "os investimentos da indústria de Defesa brasileira."

“Foi para tratar dos investimentos da indústria de Defesa do Brasil. Se os senhores me perguntarem se nós tratamos do dia 8, não tratamos. Isso está com a Justiça. Nós tratamos da capacidade de geração de emprego que o Brasil tem na indústria de Defesa. E teve a presença do presidente da Fiesp, Josué Alencar , e de outros cinco empresários, todos propondo soluções para que nós coloquemos recursos na indústria de Defesa brasileira para gerar empregos, gerar divisa, investir na tecnologia. São benefícios a curtíssimo prazo e que nós precisamos criar mecanismos, que tenha dinheiro extra-orçamentário para que nós possamos fazer essas coisas”. declarou Múcio.

Minimizando rumores de atritos, o ministro da Defesa ressaltou que as Forças Armadas sabem que Lula sempre lhes deu importância em seus mandatos: “ele foi o presidente da República que talvez mais investiu nas Forças Armadas. Ele tem consciência, e as Forças Armadas também, da atenção que ele deu às Forças Armadas. Ele quis renovar essa confiança. Evidentemente que nós não poderíamos ficar com essa agenda última. A gente tem que pensar para frente, pacificar esse país, governar. A conversa seria só no final de janeiro, início de fevereiro, mas como os relatórios que ele pediu a cada comandante ficaram prontos, eu pedi ao presidente que antes da viagem dele à Argentina que nós apresentássemos os resultados que cada comandante encontrou".

Questionado sobre o recado que o presidente passou aos comandantes, Múcio relatou que o recado foi de "entusiasmo, de fé no trabalho deles" e voltou a falar sobre o terrorismo bolsonarista do dia 8, tratando o assunto como questão superada em relação aos militares: "todos se indignaram com aquilo. De maneira que o presidente disse que acreditava no trabalho deles, tanto que nós hoje tratamos de uma agenda totalmente diferente".

