Lula convida presidente da Fiesp para reunião com comandantes das Forças Armadas

247 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva realiza nesta sexta-feira (20) uma reunião com comandantes das Forças Armadas. O encontro, que será o segundo desde a invasão golpista promovida por terroristas bolsonaristas nas sedes dos Três Poderes, ocorrerá às 10h00 no Palácio do Planalto.

Além de Lula, do ministro da Defesa, José Múcio, e dos comandantes das Forças, o presidente da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp), Josué Gomes, participará da reunião. Josué foi chamado por Lula para apresentar aos comandantes um projeto de modernização da base industrial de defesa, informa o jornal O Estado de S.Paulo.

O empresário segue no comando da entidade mesmo após ter sido destituído em assembleia. Nesta quinta-feira (19), a federação divulgou nota confirmando Josué no cargo sem citar o impasse político na entidade.

A pedido de Lula, a Defesa vai levar um documento com o andamento e as necessidades orçamentárias do Exército, Marinha e Aeronáutica. O foco são os projetos estratégicos. Todos tiveram impulsionamento inicial nos primeiros mandatos de Lula.

