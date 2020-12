"No Brasil de Bolsonaro, faltam caixões – e dá muita raiva", diz Haddad

247 – O presidenciável Fernando Haddad escreve neste sábado, em sua coluna na Folha de S. Paulo, sobre as falas grotescas e absurdas de Jair Bolsonaro sobre a covid-19 e diz que as comparações entre Bolsonaro e Odorico Paraguaçu ganham destaque. "O humor que a isso se presta só pode ser aquele que reforça os estereótipos contra as vítimas históricas da selvageria brasileira. Não é o humor inteligente que ironiza a vilania dos poderosos. É a velha e sem graça piada racista, misógina, homofóbica, de classe, que busca legitimar pelo riso naturalizante a barbárie que nos assola", diz ele.

"A ironia da ficção era que, em Sucupira, algo líquido e certo como a morte não acontecia. O prefeito não conseguia inaugurar seu cemitério. O Odorico de hoje se insurge contra algo que era incerto, mas que apareceu surpreendentemente: a ciência nos ofereceu, em prazo recorde, não uma, mas várias vacinas contra o vírus letal. Faltavam cadáveres em Sucupira, e era divertido. No Brasil de Bolsonaro, faltam caixões, e dá muita raiva", aponta.

