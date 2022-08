"O povo quer democracia na urna e no poder, coisa que nós sabemos fazer muito bem", diz Lula

Apoie o 247

247 - Perguntado nesta segunda-feira (22), durante entrevista a jornalistas da imprensa internacional, sobre os ataques de Jair Bolsonaro (PL) à democracia, o ex-presidente Lula (PT) disse que o chefe do governo federal não terá respaldo da população para eventualmente tentar dar um golpe de Estado.

"O povo está cansado de autoritarismo. O Povo quer democracia de verdade. O povo quer democracia na urna e no exercício do poder, coisa que nós soubemos e sabemos fazer muito bem", afirmou.

Como demonstração de que um golpe não será bem-vindo, o ex-presidente citou a "Carta às Brasileiras e aos Brasileiros em defesa do Estado Democrático de Direito!", lida no último 11 de agosto no Largo São Francisco, documento que contou com mais de um milhão de assinaturas.

O ex-presidente também lembrou da cerimônia de posse do ministro Alexandre de Moraes como presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ocasião em que foi efusivamente aplaudido ao defender o sistema eletrônico de votação. A cerimônia contou com a presença das mais diversas autoridades do país.

