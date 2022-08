Lula: 'vamos atrás de investidores internacionais, mas não vamos vender empresas públicas'

"Quem quiser fazer investimento no Brasil, [que] venha fazer investimento em algo novo. Queremos convidar investidores estrangeiros a virem investir no Brasil", disse Lula edit

247 - O ex-presidente Lula, que concede entrevista nesta segunda-feira (22) a jornalistas estrangeiros, repetiu que baseará sua política econômica, se eleito, em "credibilidade, estabilidade e previsibilidade" e garantiu que não privatizará estatais.

"Vamos colocar o Brasil para viajar o mundo, para mostrar ao mundo o que a gente quer fazer no Brasil. Para que, com essa credibilidade, a gente convença investidores estrangeiros a confiarem no Brasil para fazer investimentos novos, e não para comprar empresas públicas", disse.

"Nós não vamos privatizar empresas. Quem quiser fazer investimento no Brasil, [que] venha fazer investimento em algo novo, criar algo novo, e para isso é que nós queremos viajar, para convidar investidores estrangeiros a virem investir no Brasil", explicou o petista.

O ex-presidente destacou que, além do movimento para angariar investidores, é preciso também transformar o Brasil em um forte mercado consumidor. "Se não tiver mercado para o produto que vai ser fabricado, nenhum empresário quer fazer investimento".

