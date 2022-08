"Vocês vão ver o Brasil cuidar do clima como jamais cuidou", diz Lula à imprensa internacional

Apoie o 247

247 - O ex-presidente Lula (PT) concede nesta segunda-feira (22) uma entrevista coletiva a jornalistas estrangeiros. Ele abriu o diálogo falando sobre os ataques de Jair Bolsonaro (PL) à democracia e, em seguida, falou da necessidade de se estabelecer uma nova governança mundial, inclusive para garantir o real combate às mudanças climáticas.

"Brasil tem potencial extraordinário para discutir de igual para igual com todos os países do mundo", disse também o petista sobre devolver o Brasil ao protagonismo mundial.

Lula reafirmou que acabará com "qualquer possibilidade de garimpo ilegal". "Isso tem que ser uma profissão de fé. Não precisamos derrubar uma árvore para plantar mais soja, mais milho. A manutenção de uma árvore em pé na Amazônia talvez valha mais do que qualquer outro investimento que se queira fazer", defendeu.

Em seguida, o ex-presidente garantiu: "vocês vão ver o Brasil cuidar da questão do clima como jamais cuidou. Queremos ser responsáveis com a manutenção do clima no mundo inteiro".

Perguntado sobre a preservação da Amazônia, Lula falou sobre recuperar órgãos de fiscalização. "Temos que recuperar todas as coisas que nós tínhamos criado para combater o desmatamento na Amazônia, inclusive o Ibama, que foi desmontado, deixou de participar. Nós vamos criar um Ministério dos Povos Originários. Eles vão cuidar da Amazônia. A gente vai transformar a luta contra o desmatamento e as queimadas em uma luta muito séria nesse país. As terras queimadas têm dono, têm endereço, têm identidade. É plenamente possível fazer uma luta muito dura contra o desmatamento e as queimadas envolvendo os prefeitos, o movimento sindical, as igrejas. É uma tarefa do país. E a gente vai ter que reforçar a Polícia Federal, para que ela esteja presente. É preciso reforçar nossas fronteiras, para enfrentar desde o tráfico de armas ao tráfico de drogas".

