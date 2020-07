OAB protocola pedido de investigação da Lava Jato por ligações com o FBI

"Os fatos mencionados e que estão vindo à tona são graves, merecendo pronta e imediata atuação deste Conselho", diz ofício da OAB apresentado ao Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) edit

247 - A Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) protocolou nesta quarta-feira (8) no Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) um pedido de investigação contra a Lava Jato pelas revelações recentes de ligação entre a força-tarefa e o FBI.

A OAB pede a investigação também do sistema de gravações telefônicas, questionado pelo PGR, Augusto Aras, e de dados camuflados de Rodrigo Maia e Davi Alcolumbre em denúncia apresentada pela Lava Jato.

“Ora, os fatos mencionados e que estão vindo à tona são graves, merecendo pronta e imediata atuação deste Conselho, no sentido de promover as investigações republicanamente necessárias”, diz trecho do ofício apresentado ao CNMP.

