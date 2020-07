OAB vai ao Ministério Público contra a Lava Jato por ligação com FBI

A demanda havia sido feita pelo presidente da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), Felipe Santa Cruz, e a ação foi oficializada em reunião virtual nesta terça-feira (7) edit

247 - A Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) pedirá para o Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) a investigação da força-tarefa da Lava Jato de Curitiba após revelação de ligação da operação com o FBI. A demanda havia sido feita pelo presidente da entidade, Felipe Santa Cruz, e a ação foi oficializada em reunião virtual nesta terça-feira (7).

“A OAB vai apresentar um ofício ao órgão solicitando a investigação de fatos recentes revelados pela imprensa envolvendo os procuradores de Curitiba, como a relação dos procuradores com o FBI, a “grampolândia”questionada por Aras e dados camuflados de Rodrigo Maia e David Alcolumbre em uma denúncia apresentada pela força-tarefa”, anunciou a colunista Bela Megale, do jornal O Globo.

