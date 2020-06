Olavista radical e inimigo do ensino público pode suceder Weintraub

O mais cotado para substituir Abraham Weintraub no comando do Ministério da Educação é o secretário nacional de Alfabetização, Carlos Nadalim. Olavista radical, Nadalim é adversário do ensino público e o líder do movimento do “homeschooling”, educação domiciliar sob responsabilidade da família edit

247 - O substituto de Abraham Weintraub no Ministério da Educação pode ser alguém menos grotesco: mas um inimigo ainda mais radical do ensino público e olavista radical. Segundo a jornalista Jussara Soares, de Estado de S. Paulo, o nome cogitado para o cargo é o do secretário nacional de Alfabetização do MEC, Carlos Nadalim.

Uma das possibilidades aventadas no Palácio do Planalto é Nadalim assumir de forma interina, dando tempo para que Bolsonaro encontre um nome para comandar a pasta de forma definitiva no futuro. Assim, o presidente repetiria o que fez no Ministério da Saúde, onde nomeou o general Eduardo Pazuello, até então secretário executivo, após a demissão de dois ministros.

Nadalim é sócio de Arno Alcântara Júnior, dono do site “O Brasil Sem Medo”, de Olavo de Carvalho. Em fevereiro, o guru bolsonarista rasgou elogios ao programa “Tempo de Aprender”, lançado por Nadalim, que é abertamente hostil às ideias de Paulo Freire e Emília Ferreiro, dois nomes que são referência na educação em escala mundial

Ex-coordenador pedagógico na escola Mundo do Balão Mágico, em Londrina, Carlos Nadalim assumiu a Secretaria de Alfabetização do MEC com o objetivo de “libertar mentes escravas das ideias de dominação socialista” e “preparar cidadãos para o mercado de trabalho”.

