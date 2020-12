Oposição define 10 pontos essenciais na disputa pela presidência da Câmara

Manifesto assinado pelo PT, PDT, PSB e PCdoB lista bandeiras que as siglas defenderão na eleição da Mesa Diretora da Câmara. Entre os temas estão a campanha de vacinação contra a Covid-19, de maneira universal; a prorrogação do auxílio emergencial e a tributação dos mais ricos edit

247 - Os partidos PT, PDT, PSB e PCdoB lançaram nesta segunda-feira (21) um manifesto sobre a disputa pela presidência da Câmara dos Deputados. No documento, as quatro legendas de oposição ao governo de Jair Bolsonaro expressaram dez pontos fundamentais pelos quais irão lutar na eleição da Mesa Diretora da Casa.

"Nós, dos partidos da oposição, temos a responsabilidade de combater, dentro e fora do Parlamento, as políticas antidemocráticas, neoliberais, antinacionais e lutar para que o povo possa ter seus direitos a saúde, ao emprego e renda, a alimentação acessível, a educação, resguardados", diz um trecho do documento.

Entre os pontos destacados no manifesto das oposições estão a defesa de uma campanha de vacinação contra a Covid-19, de maneira universal; a prorrogação do auxílio emergencial; a tributação dos mais ricos; a luta contra privatizações de estatais; a defesa dos direitos dos trabalhadores, entre outros pontos.

O PT, PDT, PSB e PCdoB aderiram a uma frente ampla, composta por 11 partidos e liderada pelo atual presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM).

Leia o manifesto na íntegra:

