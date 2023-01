Pacheco conta com 55 votos a uma semana da eleição para presidência do Senado

Apoie o 247

247 - O atual presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), conta atualmente com 55 votos para a eleição do próximo dia 1º de fevereiro, quando os senadores decidem o novo presidente Casa Alta. Ele já teve apoio sinalizado por integrantes das bancadas do PSD, PT, PDT, MDB, PSB, Rede, PSDB e União Brasil. As informações são da Veja.

Os senadores Rogério Marinho (PL-RN) e Eduardo Girão (Podemos-CE) também concorrem. A estimativa dos aliados de Pacheco é que Marinho teria entre entre 22 e 24 votos, enquanto Girão contaria com dois ou três.

São necessários 41 votos para a vitória na eleição.

Ao retornar da viagem para Argentina e Uruguai, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva tem um encontro marcado com Pacheco na quinta-feira (25).

Aliados do atual presidente do Senado têm colocado a reeleição de Pacheco como uma defesa à democracia e uma barreira ao avanço das pautas extremistas defendidas por aliados de Jair Bolsonaro na Casa.

