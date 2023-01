Pacheco diz que terroristas bolsonaristas "devem sofrer o rigor da lei com urgência"

Presidente do Senado informou que já conversou com o governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha edit

247 - O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), repudiou os atos de terrorismo vistos neste domingo (8) em Brasília e afirmou que os bolsonaristas golpistas devem "sofrer o rigor da lei com urgência". Até o fechamento desta reportagem, os criminosos haviam conseguido invadir o Congresso Nacional e tentavam entrar no Palácio do Planalto.

Pacheco também disse ter conversado com o governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB).

"Conversei há pouco, por telefone, com o governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, com quem venho mantendo contato permanente. O governador me informou que está concentrando os esforços de todo o aparato policial no sentido de controlar a situação. Na ação, estão empenhadas as forças de segurança do Distrito Federal, alem da Polícia Legislativa do Congresso. Repudio veementemente esses atos antidemocráticos, que devem sofrer o rigor da lei com urgência".

