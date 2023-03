Pacheco dá até sexta-feira para que senadores apresentem apoio à CPI do 8/1

Apoie o 247

ICL

247 - O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), informou na quarta-feira que aqueles senadores que apoiam a criação de uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) para investigar atos antidemocráticos do 8/1 terão até sexta-feira para apresentar as assinaturas favoráveis à criação do colegiado na Casa.

A senadora Soraya Thronicke (União-MS), que teve a iniciativa de mobilizar a CPI, reuniu em janeiro o número necessário de assinaturas. A fim de abrir a CPI, ela entrou com uma ação no Supremo Tribunal Federal (STF) pedindo ao presidente do Senado que tomasse a iniciativa. Em resposta, Pacheco afirmou que as assinaturas deveriam ter sido coletadas durante a atual legislatura, que começou em fevereiro.

"Será encaminhado hoje (quarta-feira) ofício aos subscritores do requerimento de autoria da senadora Soraya Thronicke de criação da Comissão Parlamentar de Inquérito destinada a apurar a responsabilidade pelos atos antidemocráticos e terroristas praticados no dia 8 de janeiro de 2023 para que, caso queiram, ratifiquem as suas subscrições de maneira eletrônica no prazo de 48 horas, ou seja até o final do dia 17 de março, sexta-feira. Novas subscrições serão também aceitas no mesmo prazo", declarou o presidente do Senado, conforme O Globo.

O governo não vê com bons olhos a iniciativa dos senadores de direita e não crê que uma CPI seja necessária para investigar os atos, uma vez que as autoridades federais conduzem os processos com lisura.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.