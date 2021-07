Pacheco diz que eleição de 2022 é "inegociável" e Congresso é quem decidirá sobre voto impresso

"Seja qual for o modelo, a realização de eleições periódicas, inclusive em 2022, não está em discussão", afirmou o presidente do Senado edit

BRASÍLIA (Reuters) - O presidente do Congresso Nacional, senador Rodrigo Pacheco (DEM-MG), disse nesta quinta-feira em sua conta no Twitter que a decisão sobre a adoção do voto impresso no Brasil cabe ao Legislativo e que a realização da eleição do ano que vem é "inegociável", garantindo que o pleito será realizado conforme previsto.

"Decisões sobre o sistema político-eleitoral, formas de financiamento de campanhas, voto eletrônico ou impresso, entre outros temas, cabem ao Congresso Nacional, a partir do debate próprio do processo legislativo e com respeito às divergências e à vontade da maioria", disse Pacheco em um tuíte.

"Seja qual for o modelo, a realização de eleições periódicas, inclusive em 2022, não está em discussão. Isso é inegociável. Elas irão acontecer, pois são a expressão mais pura da soberania do povo. Sem elas não há democracia e o país não admite retrocessos", acrescentou em uma segunda publicação.

A manifestação do chefe do Poder Legislativo acontece após reportagem do jornal O Estado de S. Paulo afirmar que o ministro da Defesa, Walter Braga Netto, fez chegar ao presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), a ameaça de que as eleições do ano que vem não serão realizadas caso os parlamentares não aprovem a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) do voto impresso.

Tanto Lira quanto Braga Netto negaram o relato feito pelo jornal, mas O Estado de S. Paulo reiterou o teor da publicação.

