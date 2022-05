Pacheco diz que não se pode chegar a 'anomalias graves' e que se reunirá com militares

Presidente do Senado, que se reuniu com o presidente do STF, Luiz Fux, disse ainda não identificar qualquer problema entre as Forças Armadas e o Supremo edit

BRASÍLIA (Reuters) - O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), afirmou nesta terça-feira que pretende se reunir com o ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, e comandantes das Forças Armadas, em meio ao acirramento da crise institucional entre Poderes da República, a ameaças a instituições e a tensões em torno das eleições gerais de outubro.

O senador avaliou ainda, após reunião na tarde desta terça-feira com o presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Luiz Fux, que não se pode deixar que o clima eleitoral descambe "para anomalias graves", citando ataques a instituições e à democracia, como os ocorridos no último domingo em manifestações de partidários do presidente Jair Bolsonaro.

Pacheco também disse não identificar qualquer problema entre as Forças Armadas e o STF - Fux reúne-se com o ministro da Defesa ainda nesta tarde - e garantiu manter boa relação com o Executivo e o presidente da República.

