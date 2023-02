Pacheco diz que país dividido não cresce e que cabe ao Congresso superar desunião

Em sessão solene de abertura dos trabalhos do Poder Legislativo, presidente do Senado também voltou a defender necessidade de se avançar em uma reforma tributária edit

BRASÍLIA (Reuters) - O presidente do Senado e do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), afirmou nesta quinta-feira que caberá ao Parlamento dar o exemplo e trabalhar pela pacificação do país e salientou que a divisão política impede a nação de se desenvolver.

Em sessão solene de abertura dos trabalhos do Poder Legislativo, Pacheco voltou a defender a necessidade de se avançar em uma reforma tributária . Afirmou, ainda, que a atuação do congresso irá tomar como base três pilares: a saúde pública, o crescimento econômico e o desenvolvimento social, sem deixar de dar atenção à questão ambiental.

"País dividido não cresce. Em toda a história da humanidade, nenhum país tomado por conflitos internos foi capaz de crescer e se desenvolver no cenário internacional, muito menos de atender às demandas sociais e econômicas de seu povo", disse o presidente do Senado em discurso na cerimônia.

"Julgo ser incumbência do Congresso Nacional, na qualidade de lócus essencial de coabitação das divergências políticas, encampar o processo de superação do clima de intolerância e desunião que vem crescendo nos últimos anos."

