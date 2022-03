Paraná Pesquisas: Lula mantém liderança com 8 pontos de vantagem sobre Bolsonaro

A terceira via segue distante de uma posição competitiva: Sergio Moro tem apenas 7,4% das intenções de voto edit

CartaCapital - Levantamento do Paraná Pesquisas divulgado nesta quarta-feira 9 indica que Lula mantém a liderança da corrida rumo à Presidência da República.

No primeiro cenário estimulado, o petista marca 38,9% das intenções de voto, seguido por Jair Bolsonaro, com 30,9%. A terceira via segue distante de uma posição competitiva: Sergio Moro, 7,4%; Ciro Gomes, 6,8%; João Doria, 2,2%; Eduardo Leite, 1,3%; André Janones, 0,7%; Simone Tebet, 0,4%; e Alessandro Vieira, 0,1%.

