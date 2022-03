Parlamentares mulheres repudiam declarações sexistas de Mamãe Falei

Deputadas federais pediram a cassação do mandato do deputado estadual Arthur do Val, o Mamãe Falei edit

Apoie o 247

ICL

247 - Parlamentares mulheres foram nesta sexta-feira (4) ao Twitter repudiar as declarações de teor sexista feitas pelo deputado estadual Arthur do Val, conhecido como Mamãe Falei. O parlamentar disseque as mulheres ucranianas "são fáceis porque são pobres".

"Que asno", disse a presidente nacional do PT, deputada federal Gleisi Hoffmann (PR). "Esse é o tipo de gente que elegeu Bolsonaro. Precisa perder o mandato!", postou a parlamentar.

De acordo com a deputada federal Talíria Petrone (PSOL-RJ), "um parlamentar que usa do seu mandato para assediar mulheres em situação de vulnerabilidade deveria ser IMPEDIDO!". "Nojento!".

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A deputada federal Jandira Feghali (PCdoB-RJ) destacou que as declarações do parlamentar sairam "logo no início do mês em que se comemora o Dia Internacional da Mulher somos surpreendidas por esses absurdos machistas". "Não passarão!".

"Repugnante, nojento, machista!", escreveu a deputada federal Alice Portugal (PCdoB-BA).

Áudio de Mamãe Falei sobre as mulheres da Ucrânia é uma das coisas mais deploráveis que já se viu. Uma guerra, pessoas sofrendo, perdendo suas casas, familiares, destruição, mortes. Que asco! Esse é o tipo de gente que elegeu Bolsonaro. Precisa perder o mandato! CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE March 4, 2022

Em meio à guerra na Ucrânia, Arthur do Val, o youtuber extremista do MBL, falou que as refugiadas ucranianas são "fáceis porque são pobres". Um parlamentar que usa do seu mandato para assediar mulheres em situação de vulnerabilidade deveria ser IMPEDIDO! Nojento! — Talíria Petrone (@taliriapetrone) March 4, 2022

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Os áudios do deputado que foi à Ucrânia são estarrecedores. Causam nojo, indignação, repulsa… Não fosse o bastante a guerra que o país enfrenta, logo no início do mês em que se comemora o Dia Internacional da Mulher somos surpreendidas por esses absurdos machistas. Não passarão! — Jandira Feghali 🇧🇷🚩 (@jandira_feghali) March 4, 2022

Os áudios do deputado de SP Arthur do Val, o “Mamãe, Falei”, com uma série de comentários machistas sobre as refugiadas ucranianas, são estarrecedores. O deputado objetifica mulheres que estão na fila para saírem de seu país que está em guerra.

Repugnante, nojento, machista! CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE March 5, 2022

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista: