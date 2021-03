PoderData confirma pesquisa Fórum e aponta vitória de Lula contra Bolsonaro

247 - Pesquisa realizada pelo PoderData e divulgada nesta quarta-feira (17) confirma os resultados da Pesquisa Fórum de mais cedo: o ex-presidente Lula venceria Jair Bolsonaro se as eleições fossem hoje.

No levantamento, feito entre 15 e 17 de março, Lula aparece com 34% das intenções de voto, e Bolsonaro com 30%.

Outros nomes apontados como possíveis candidatos à presidência em 2022 aparecem com 6% ou menos. São eles: Sergio Moro, Ciro Gomes, Luciano Huck, João Doria, João Amoêdo e Luiz Henrique Mandetta.

Em um eventual segundo turno entre Lula e Bolsonaro, o petista levaria 41% dos votos e Bolsonaro 36%.

Sobre rejeição, 53% afirmaram que não votariam em Bolsonaro "de jeito nenhum". A rejeição de Lula é menor: 40%.

A margem de erro da pesquisa é de 1,8 ponto percentual para mais ou para menos e o índice de confiança do levantamento é de 95%.

Leia a pesquisa na íntegra:





