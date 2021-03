Pesquisa Fórum: 62,5% dizem que o Brasil governado por Lula era melhor

Levantamento feito pela Revista Fórum mostra que as mulheres, os mais jovens e os nordestinos são os que mais avaliam que o país está pior edit

247 - Pesquisa realizada pela Revista Fórum, divulgada nesta quarta-feira (17), mostra que a maioria da população tem saudade do governo do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Questionados se a situação do país era melhor no governo Lula ou de 2019 até os dias atuais, quando Jair Bolsonaro ocupa o Palácio do Planalto, 62,5% disseram que o Brasil era melhor antes e apenas 37,5% dizem que é melhor agora.

Entre as mulheres, 68,7% afirmam que na época de Lula o Brasil era melhor, enquanto que entre os jovens de 16 a 24 anos, 72,2% consideram que no governo petista o Brasil era melhor. Entre as regiões, os nordestinos são os que mais sentem saudade dos governos Lula. Para 74,7% o Brasil era melhor e somente 25,3% dizem que agora é melhor.

A 8ª Pesquisa Fórum mostrou também que para os entrevistados, o ex-presidente Lula está mais preparado do que Jair Bolsonaro para tratar da maioria dos principais problemas do País. As áreas onde Lula tem maior vantagem em relação a Bolsonaro são o combate à miséria (52,7% a 26,2%) e geração de emprego (49% a 31,3%).

O levantamento foi realizado entre os dias 12 e 16 de março, em parceria com a Offerwise, e ouviu 1000 pessoas de todas as regiões do país. A margem de erro é de 3,2 pontos porcentuais, para cima ou para baixo. O método utilizado é o de painel online e a coleta de informações respeita o percentual da população brasileira nas diferentes faixas e segmentos.

