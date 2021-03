Polícia Federal abre inquérito para apurar negócios suspeitos de Renan Bolsonaro

247 - Não é apenas Flávio Bolsonaro que está na mira de investigações por relações suspeitas. A Polícia Federal abriu nesta segunda-feira (15) um inquérito para apurar negócios envolvendo Jair Renan, filho de Jair Bolsonaro. A informação é do jornal Folha de S.Paulo.

O grupo capixaba Gramazini Granitos e Mármores, que tem como lobista Jair Renan Bolsonaro, o filho “04” de Jair Bolsonaro, obteve em setembro de 2019 um benefício fiscal que concede 75% de desconto no pagamento do Imposto de Renda de Pessoa Jurídica (IRPJ) até 2028.Segundo reportagem de Pedro Capetti, no jornal O Globo neste domingo (14), trata-se de benefício muito diferente do praticado pela grande maioria das empresas brasileiras. Com o desconto, a empresa paga apenas 25% do imposto que deve à União.

Levantamento no Diário Oficial da União mostra ainda que apenas em 2021 a empresa obteve amis de 15 autorizações da Agência Nacional de Mineração (ANM) para prospectar novas áreas para produção de minério.

O Ministério Público Federal (MPF) instaurou um procedimento preliminar para apurar “possíveis crimes de tráfico de influência e lavagem de dinheiro” na proximidade entre o grupo empresarial e o filho de Bolsonaro.

Carro de R$ 90 mil

No final do ano passado, a Gramazini Granitos e Mármores deu um carro elétrico no valor de R$ 90 mil a Jair Renan, que estava inaugurando a empresa no estádio Mané Garrincha – a Bolsonaro Jr.

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.