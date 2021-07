Políticos batem duro em Jair Bolsonaro após revelações sobre rachadinha: 'é melhor ir se preparando para a cadeia'

Políticos criticaram a atuação de Jair Bolsonaro em rachadinhas. "É melhor Jair se preparando para a cadeia!", disse o líder do MTST, Guilherme Boulos. "Esse vai sair do Palácio de camburão", afirmou Orlando Silva (PCdoB-SP). "É um governo de ladrões", disse Marcelo Freixo (PSB-RJ). "O falso moralismo não se sustenta mais uma vez", postou Glauber Braga (Psol-RJ) edit

247 - Lideranças políticas foram ao Twitter bater duro em Jair Bolsonaro, após novas revelações apontarem atuação direta dele em desvios de salários de assessores, esquemas conhecidos como rachadinhas. De acordo com o coordenador nacional do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto (MTST), Guilherme Boulos, "a cada dia novas provas que o chefe da milícia da rachadinha não é o filho, mas o pai". "É melhor Jair se preparando para a cadeia!", escreveu Boulos.

"Bolsonaro, além de genocida, é um político ladrão. Esse vai sair do Palácio de camburão", afirmou o deputado federal Orlando Silva (PCdoB-SP).

"É um governo de ladrões", afirmou o deputado federal Marcelo Freixo (PSB-RJ) "Os áudios são uma bomba porque mostram que Bolsonaro era o chefe, o 01, do esquema montado p/ roubar dinheiro público através de funcionários fantasmas nos gabinetes da família".

Segundo o deputado federal Glauber Braga (Psol-RJ), "o discurso contra corrupção sempre foi fachada pra encobrir os próprios esquemas e relações perigosíssimas". "Só não via que as articulações de Flávio eram comandadas por Jair quem não queria ver. Agora, aparece o áudio da ex-cunhada. O falso moralismo não se sustenta mais uma vez", acrescentou.

"Jair, o pai, é o verdadeiro 01 e chefe do negócio da família Bolsonaro. Rachadinha é desvio de dinheiro público!", afirmou o deputado Henrique Fontana (PT-RS).

"Aparentemente, rachadinha é um negócio de família", disse o deputado Alessandro Molon (PSB-RJ). "É preciso investigar essa tradição de improbidade, desvio de dinheiro, peculato e corrupção que passa de pai pra filho", complementou.

A deputada Sâmia Bomfim (Psol-SP) também criticou o governo. "As provas! Aí estão as gravações reveladas pelo @Uol em reportagem de @julianadalpiva que apontam o envolvimento direto de Jair Bolsonaro no crime de peculato, quando nomeou funcionários fantasmas e embolsou o salário deles. Corrupto e genocida! #ForaBolsonaro", continuou.

