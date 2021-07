Jair Bolsonaro é corrupto e roubava salários de assessores, denuncia a sua ex-cunhada

247 – Um novo escândalo de corrupção atinge em cheio Jair Bolsonaro, que é alvo de mais de 120 pedidos de impeachment, em razão da negligência e da corrupção na compra de vacinas, assim como do charlatanismo no caso cloroquina e de diversos outros crimes de responsabilidade. "Gravações inéditas apontam o envolvimento direto do presidente da República, Jair Bolsonaro, no esquema ilegal de entrega de salários de assessores na época em que ele exerceu seguidos mandatos de deputado federal (entre os anos de 1991 e 2018), aponta reportagem da jornalista Juliana Dal Piva, do Uol, que obteve vários áudios.

"As declarações indicam que Jair Bolsonaro participava diretamente da rachadinha: nome popular para uma prática que configura o crime de peculato (mau uso de dinheiro público). A primeira reportagem mostra que familiar que não quis devolver valor combinado do salário foi retirado do esquema. A fisiculturista Andrea Siqueira Valle, ex-cunhada do presidente, afirma que Bolsonaro demitiu o irmão dela porque ele se recusou a devolver a maior parte do salário de como assessor", aponta a jornalista.

"O André deu muito problema porque ele nunca devolveu o dinheiro certo que tinha que ser devolvido, entendeu? Tinha que devolver R$ 6.000, ele devolvia R$ 2.000, R$ 3.000. Foi um tempão assim até que o Jair pegou e falou: 'Chega. Pode tirar ele porque ele nunca me devolve o dinheiro certo'.

