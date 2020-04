Presença de Bolsonaro em ato contra a democracia causa mal-estar na ala militar

247 - A participação de Jair Bolsonaro na manifestação contra a democracia realizada em Brasília neste domingo 19 provocou mal-estar na ala militar do governo federal, de acordo com o jornalista Gerson Camarotti, da Globo.

Em seu blog no G1, ele afirma que a ida do presidente à aglomeração que pedia intervenção militar e AI-5 provocou surpresa em ministros do núcleo próximo e incômodo em generais, que falaram com os colegas que integram o governo.

Os motivos, diz ele, são colocar as Forças Armadas numa situação de constrangimento ao participar de um ato contra a democracia e por estar presente em uma aglomeração de pessoas, descumprimento das regras do isolamento social recomendadas pela OMS.

