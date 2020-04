Bolsonaro ameaça democracia, discursa em ato por AI-5 e dispara: ‘chega de patifaria e velha política, agora é o povo no poder’

247 - “Não queremos negociar nada”, “acredito em vocês” e “farei tudo o que for necessário”. Essas foram algumas das frases ditas por Jair Bolsonaro em discurso para um grupo que pedia intervenção militar e AI-5 em um ato em seu apoio em Brasília na tarde deste domingo 19.

Outras manifestações desse tipo, em formato de carreata, estão acontecendo em diversas cidades do Brasil neste fim de semana. Bolsonaro também se curvou diante de gritos de “mito” e mais uma vez estimulou a aglomeração em meio à quarentena por conta do coronavírus.

“Eu estou aqui porque acredito em vocês, porque acredito no Brasil. Nós não queremos negociar nada, nós queremos é ação pelo Brasil. O que tinha de velho ficou para trás. Nós temos um novo Brasil pela frente. Todos, sem exceção, têm que ser patriotas e acreditar e fazer a sua parte para colocar o Brasil no lugar que ele merece”, discursou.

“Acabou a época da patifaria. É agora o povo no poder. Vocês têm obrigação de lutar pelo país de vocês. Contem com o seu presidente para fazer tudo aquilo que for necessário para que nós possamos manter a nossa democracia e garantir aquilo o que há de mais sagrado entre nós, que é a nossa liberdade”, disse ainda.

Assista:

