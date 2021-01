Professores de Direito de três universidades obtêm assinaturas pelo impeachment de Bolsonaro

Cerca de 700 docentes de Direito e egressos das universidades federais de Minas (UFMG), do Rio (UFRJ) e da Universidade de Brasília (UnB) assinaram um pedido de impeachment de Jair Bolsonaro. Estudantes da USP já haviam pedido o afastamento dele, assim como os panelaços deste mês. O "Fora Bolsonaro" ganha cada vez mais as ruas edit

247 - Cerca de 700 docentes de Direito e egressos da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), da Universidade de Brasília (UnB) e da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) assinaram um pedido de impeachment de Jair Bolsonaro.

Os professores apontaram "omissão quanto à implementação de políticas públicas e à aceitação de consensos científicos que pudessem evitar a ocorrência de mais de 210 mil mortes por Covid-19, fazendo do Brasil um caso peculiar quanto à genocida condução da crise sanitária global". O relato foi publicado pela coluna de Mônica Bergamo, do jornal Folha de S.Paulo.

Professoras e professores da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Paraná (UFPR) lançarem um manifesto pelo impedimento do comandante do Planalto. O texto contou a assinatura de Melina Fachin, professora de Direito Constitucional da universidade e filha do ministro do Supremo Tribunal Federal Edson Fachin.

"Com o advento da pandemia do novo coronavírus, Jair Bolsonaro passou a violar, individual e institucionalmente, o direito fundamental à saúde de todas e todos os brasileiros ao estabelecer uma política de governo e de Estado organizada pelo não combate à COVID-19. Assim agindo, também prejudicou a diplomacia brasileira estratégica e comercialmente, tornando o Brasil um pária", diz o texto.

Além de professores, jovens também pediram o afastamento de Bolsonaro, como os engenheiros da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo (USP) e 700 ex-alunos de medicina da USP.

Pedidos de impeachment, antes feitos por políticos da esquerda, já ganha as ruas. No dia 15 deste mês, várias cidades brasileiras tiveram panelaços exigindo "Fora Bolsonaro" em consequência da falta de coordenação para implementar medidas de prevenção e combate ao coronavírus.

