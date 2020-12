PSB decide por unanimidade não apoiar Arthur Lira na Câmara

Por 80 votos a 0, o partido decidiu contra qualquer chance de apoiar Arthur Lira à presidência da Câmara; a candidatura é vista por muitos no partido como ligada ao Planalto edit

247 - O Partido Socialista Brasileiro (PSB) decidiu por 80 votos a 0 não apoiar Arthur Lira à presidência da Câmara dos Deputados, eliminando também qualquer chance do partido apoiar candidatos associados ao Planalto.

A decisão contraria uma ala do partido que, como revelado pelo Estadão, na última quarta-feira (9) se reuniu com o ministro da Secretaria de Governo, general Luiz Eduardo Ramos, que busca oferecer cargos e “liberação de recursos” a deputados do centrão em troca de apoio à candidatura de Lira.

Com isso, o candidato de Bolsonaro perde 31 votos. São necessários 257 votos para ser eleito.

“É inadmissível (o apoio a um candidato do Planalto)”, disse o líder da legenda, Alessandro Molon (RJ), conforme reportado na Veja.

“A principal contradição que vivemos hoje é entre a democracia e o autoritarismo”, acrescentou o presidente da sigla, Carlos Siqueira.

