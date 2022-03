PSB indicará Alckmin formalmente como vice de Lula na primeira quinzena de abril

Apoie o 247

ICL

247 – O próximo passo para a formalização da chapa Lula-Alckmin ocorrerá dentro de duas semanas. "O PSB vai indicar formalmente o nome de Geraldo Alckmin ao PT na primeira quinzena de abril para a formação da chapa com o ex-presidente Lula (PT). Esse será o próximo passo para a confirmação do ex-governador paulista como candidato a vice do petista", aponta reportagem da Folha de S. Paulo.

"Tanto dirigentes do PT como do PSB querem que esse rito ocorra nos primeiros 15 dias de abril, para permitir que a indicação formal ocorra antes do lançamento da pré-candidatura de Lula —o que deve ocorrer até o início de maio", apontam ainda os repórteres Bruno Boghossian e Julia Chaib.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista: