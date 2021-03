PSOL nunca esteve tão perto de abdicar candidatura própria para apoiar Lula em 2022, afirmam lideranças

Certas lideranças admitem que o partido nunca esteve tão perto de conceder apoio ao ex-presidente Lula em 2022. No entanto, há resistência de uma "ala radical" e a postura do presidente nacional Juliano Medeiros é de cautela edit

247 - O PSOL nunca esteve tão perto de abandonar sua candidatura à presidência da República como no momento atual.

A informação é do Estadão, que reporta que, reservadamente, certas lideranças "admitem que o partido nunca esteve tão perto de apoiar um nome do PT numa disputa presidencial – caso Lula concorra mesmo –, apesar da resistência da ala mais 'radical' da sigla".

A "ala radical", segundo o jornal, se refere a ex-deputados dissidentes do PT.

O presidente nacional da sigla, Juliano Medeiros, prefere a cautela: “A presença do Lula no debate público reforça a luta da oposição contra o Bolsonaro, mas defendemos que essa discussão (sobre definição de candidaturas) seja travada no momento certo. Queremos criar um espaço formal para discutir a unidade com os partidos”, disse Medeiros ao Estadão.

Lula teve seus direitos políticos restabelecidos após a decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal Edson Fachin que anula suas sentenças na Operação Lava Jato. Pesquisas apontam uma margem folgadas em seu favor, principalmente quando posicionado contra Jair Bolsonaro.

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.