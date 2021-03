PSOL pede cassação do mandato de Bia Kicis no Conselho de Ética

Portal do Psol - A bancada federal do PSOL protocolou nesta segunda-feira (29) uma representação no Conselho de Ética da Câmara dos Deputados para pedir a cassação do mandato da deputada bolsonarista Bia Kicis, que também é presidente da CCJ – comissão mais importante da Casa. O partido convidou demais partidos da oposição a assinarem a representação.

A parlamentar sugeriu, em post nas redes sociais, que a Polícia Militar da Bahia se rebelasse após a morte de um policial que, em aparente surto, ameaçou a população com um fuzil na mão em Salvador e acabou morto.

Para os parlamentares do PSOL, o post de Bia Kicis no último domingo (28), embora apagado horas depois, é nitidamente uma tentativa de estimular um motim de cunho golpista.

Esta não é a primeira vez que Bia Kicis ameaça a democracia brasileira e faz ameaças. “A deputada federal Bia Kicis tem longo histórico de propagação de notícias falsas, teorias da conspiração, bem como uso de retórica virulenta contra a democracia” , destaca a líder do PSOL na Câmara, deputada Talíria Petrone.

O PSOL também sugere o afastamento de Bia Kicis da presidência da CCJ logo após a admissão da representação no Conselho de Ética.

