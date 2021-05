PT pede diálogo e paz entre Hamas e Israel

O PT foi a público manifestar sua “profunda inquietação com a escalada da violência entre Israel e Palestina” e condenou “a retomada das hostilidades mútuas entre o Hamas e o governo israelense, expondo a população civil aos bombardeios de ambas as partes” edit

Leia a nota na íntegra:

O Partido dos Trabalhadores (PT) vem a público manifestar sua profunda inquietação com a escalada da violência entre Israel e Palestina, que teve início no último dia 6 de maio, após as comemorações pelo Ramadã, mês sagrado muçulmano.

As tensões ainda foram agravadas pela aprovação da justiça local de despejo de famílias palestinas de assentamentos em Jerusalém Oriental, que seria analisado pela Suprema Corte israelense nesta segunda-feira, dia 10 de maio, mas teve o julgamento adiado devido ao início dos distúrbios.

Condenamos a retomada das hostilidades mútuas entre o Hamas e o governo israelense, expondo a população civil aos bombardeios de ambas as partes.

O resultado dos conflitos até o momento já foi de dezenas de mortos e feridos, inclusive crianças.

O PT reitera sua posição histórica de defender a política de “dois estados, duas nações”, nos moldes dos Acordos de Oslo, e chama todas as partes a retomar o diálogo para implementar as resoluções já aprovadas sobre o tema, com o apoio da comunidade internacional.

Gleisi Hoffmann

Presidenta Nacional

Romenio Pereira

Secretário de Relações Internacionais

