PT voltou para governar com respeito aos mais pobres e recuperar a democracia, diz Lula no aniversário do partido

Apoie o 247

ICL

247 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) destacou nesta segunda-feira (13) a importância de a legenda "governar com respeito aos mais pobres, para recuperar a democracia em toda a sua essência". "Tudo o que fizemos em 13 anos foi destruído em seis anos. Esse genocida deverá ser julgado pela quantidade de inocentes neste País", disse o petista em Brasília (DF) durante o evento de comemoração dos 43 anos do partido.

"O PT não pode esquecer de onde veio", continuou o presidente em referência às mobilizações populares que ajudaram na criação do partido. "Temos que estender a mão àquelas pessoas que mais necessitam. Banqueiro ganhou, empresário ganhou e trabalhador ganhou. O PT não pode esquecer de onde veio".

Segundo Lula, "esse partido veio para dizer: não queremos mais feminicídio". "Mulher não foi feita para apanhar de marido, foi feita para fazer ser a sujeita da história e não a subordinada. Somos o mais importante partido de esquerda da América Latina".

O presidente disse que "a melhor maneira de viver a vida é ter causa". "Qual razão é melhor do que viver para melhorar a vida do povo? A razão pela qual a gente existe é mudar isso. Muitas vezes não conseguimos fazer tudo o que conseguimos, mas a gente tem que tentar. Felicidade ou a gente reparte ou a gente pede. Não há dificuldade que a gente não possa superar. Vamos brigar para que nunca mais um genocida".

Dilma

A ex-presidente Dilma Rousseff (PT) disse que o PT é um "partido comprometido com ideais de inclusão social, luta pela igualdade social, de raça, de gênero, pelo fim de todas as fobias principalmente com a população trans".

"(O PT) Defende a soberania e isso significa não entregar novas empresas estatais como entregaram a eletrobrás. Manter a integridade de uma empresa como a Petrobrás só pode ser feito com um partido, conjunto de aliados e um líder capaz de enfrentar os desafios, capacidade de resistência".

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.